Жители пострадавшего от взрыва Тяньцзиня сообщили о ядовитой пене на улицах
На улицах китайского Тяньцзиня после дождя появилась странная белая пена, врачи не могут дать оценку.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Shanghaiist.
По словам людей, на чью кожу попала пена, они чувствуют жжение на лице, губах и руках. Некоторые говорят о том, что пораженные участки кожи все время чешутся. Врачи и химики пока затрудняются сказать, с чем именно столкнулись пострадавшие.
Метеорологи ранее заявили, что осадки, выпадающие в Тяньцзине, не представляют опасности для здоровья людей. В то же время городские власти опасаются, что из-за дождя ядовитые вещества, хранившиеся на складах в порту, могут распространиться по всему городу и окрестностям. По их данным, в сгоревших контейнерах хранились более 40 видов химикатов, в том числе 800 тонн аммиачной селитры, 500 тонн нитрата калия и 700 тонн крайне токсичного цианида натрия.
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Взрывы и пожар в портовом городе Тяньцзинь, расположенном к юго-востоку от Пекина, произошли 12 августа. Причиной ЧП, предположительно, стала детонация взрывчатых веществ в контейнере на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, мощность одного из взрывов составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте, другого — три тонны.