Жители пострадавшего от взрыва Тяньцзиня сообщили о ядовитой пене на улицах

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Shanghaiist.

По словам людей, на чью кожу попала пена, они чувствуют жжение на лице, губах и руках. Некоторые говорят о том, что пораженные участки кожи все время чешутся. Врачи и химики пока затрудняются сказать, с чем именно столкнулись пострадавшие.

Метеорологи ранее заявили, что осадки, выпадающие в Тяньцзине, не представляют опасности для здоровья людей. В то же время городские власти опасаются, что из-за дождя ядовитые вещества, хранившиеся на складах в порту, могут распространиться по всему городу и окрестностям. По их данным, в сгоревших контейнерах хранились более 40 видов химикатов, в том числе 800 тонн аммиачной селитры, 500 тонн нитрата калия и 700 тонн крайне токсичного цианида натрия.

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Взрывы и пожар в портовом городе Тяньцзинь, расположенном к юго-востоку от Пекина, произошли 12 августа. Причиной ЧП, предположительно, стала детонация взрывчатых веществ в контейнере на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, мощность одного из взрывов составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте, другого — три тонны.