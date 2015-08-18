В столице Йемена боевики захватили здание посольства ОАЭ

Об этом сообщило 17 августа информационное агентство ОАЭ, передает ТАСС.

"Это деяние - еще одно доказательство того, что боевики не принимают в расчет и не уважают международные конвенции и дипломатические нормы, а соблюдают законы джунглей", - приводит агентство заявление МИД ОАЭ.

Внешнеполитическое ведомство потребовало от оккупантов немедленно освободить здание дипмиссии, захваченное в воскресенье, и вернуть его сотрудникам.

"Это преступное действие является грубейшим нарушением норм международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой дипмиссии обладают полным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.

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