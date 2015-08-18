В столице Йемена боевики захватили здание посольства ОАЭ
Боевики захватили здание посольства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в столице Йемена, Сане.
Об этом сообщило 17 августа информационное агентство ОАЭ, передает ТАСС.
"Это деяние - еще одно доказательство того, что боевики не принимают в расчет и не уважают международные конвенции и дипломатические нормы, а соблюдают законы джунглей", - приводит агентство заявление МИД ОАЭ.
Внешнеполитическое ведомство потребовало от оккупантов немедленно освободить здание дипмиссии, захваченное в воскресенье, и вернуть его сотрудникам.
"Это преступное действие является грубейшим нарушением норм международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой дипмиссии обладают полным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.
Читайте такжеВ Йемене коалиция продолжила наносить авиаудары несмотря на перемирие
Ранее УНИАН сообщал, что правительственные силы Йемена при поддержке авиаударов арабской коалиции провели успешное наступление против боевиков в городе Таиз, недалеко от порта Аден.