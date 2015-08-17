Премьер России едет в оккупированный Крым вслед за Путиным
В понедельник, 17 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев побывает с рабочей поездкой в оккупированном Крыму.
Медведев намерен посетить в крымском селе Стерегущее «Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» и встретиться с участниками форума, передает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-служба правительства РФ.
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Среди участников мероприятия также указаны министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов.
«Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», предназначенный для талантливой молодежи, продлится в Крыму до 2 сентября. Впервые это мероприятие провели на полуострове в прошлом году, когда Крым уже был оккупирован Россией.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 17 августа проведет в Ялте в рамках рабочей поездки заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию туризма в Российской Федерации.