Путин завтра приедет в аннексированный Крым
20:05, 16 августа 2015Политика
23873
Президент России Владимир Путин 17 августа проведет в Ялте в рамках рабочей поездки заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию туризма в Российской Федерации.
REUTERS
Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Основными темами мероприятия станут приоритетные направления развития внутреннего туризма как катализатора социально-экономического развития регионов России и, в частности, Крыма", - отметили в пресс-службе, пишет ТАСС.
Читайте такжеУ Путина объяснили засекречивание потерь российской армии интересами страны
Как сообщал УНИАН, в сети появились новые фото строительства властями РФ моста через Керченский пролив, который соединит оккупированный полуостров с Россией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter