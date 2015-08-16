Путин завтра приедет в аннексированный Крым

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Основными темами мероприятия станут приоритетные направления развития внутреннего туризма как катализатора социально-экономического развития регионов России и, в частности, Крыма", - отметили в пресс-службе, пишет ТАСС.

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