В США больше сотни личных вещей Пресли выставили на торги

Торги проводятся в рамках так называемой "недели Элвиса", приуроченной к очередной годовщине смерти музыканта, и пройдут в его поместье Грейсленд в пригороде Мемфиса (штат Теннесси), сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

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В числе лотов значится золотой кулон, украшенный бриллиантами, который Пресли подарил американскому певцу Сэмми Дэвису-младшему и белый костюм, в котором певец выступал в Лас-Вегасе. Все выставленные на торги предметы принадлежат коллекционерам.

"Неделя Элвиса" проводится в Грейсленде каждый год в августе. В это время в поместье собираются поклонники певца. Кроме аукциона там проводят концерты, идет показ тематических фильмов, устраиваются танцевальные вечера. В ночь на 16 августа собравшиеся зажигают свечи в память о музыканте.

Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Сначала причиной смерти была названа сердечная недостаточность, однако после экспертизы выяснилось, что сердце певца остановилось после того, как он принял чрезмерную дозу медикаментов.