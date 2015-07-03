Панталоны королевы Великобритании Виктории продадут с аукциона

Нижнее белье сшито на обхват талии 114 сантиметров, передает Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

Также на аукционе, который состоится 11 июля, продадут ночные сорочки, чулки и шляпы, принадлежавшие Виктории и ее дочери, принцессе Алисе. Отмечается, что продавцом на торгах выступил музей Yesterday's World из английского графства Суссекс.

Представитель аукционного дома Ричард Эдмондс (Richard Edmonds) заявил, что вся королевская одежда находится в идеальном состоянии, так как очень бережно хранилась на протяжении всех лет. Он отметил, что обычно интерес к подобного рода лотам испытывают коллекционеры из-за рубежа.

В октябре 2014 года другие панталоны королевы Виктории уже выставлялась на аукцион. Тогда нижнее белье, сшитое на объем талии 132 сантиметра, было продано за 6,2 тысячи фунтов (около 10 тысяч долларов) при начальной цене в две тысячи фунтов (чуть более трех тысяч долларов).

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Самыми дорогими проданными с торгов предметами нижнего белья королевы в 2011 году стали панталоны из белого шелка. Их продали за 9375 фунтов. Тогда же за пару ее шелковых чулок удалось выручить пять тысяч фунтов.

Королева Виктория взошла на престол в 1838 году. Она была последней представительницей ганноверской королевской династии. Ее время правления вошло в историю под названием «викторианская эпоха». Королева скончалась 22 января 1901 года на 82-м году жизни.