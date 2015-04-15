Обама вычеркнул Кубу из списка стран, поддерживающих терроризм

Как сообщает канцелярия Белого дома, свое представление президент внес в Конгресс, передает Росбалт.

Обама принял окончательное решение, ознакомившись с докладом Госдепартамента.

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После формального исключения Кубы из вашингтонского списка в нем останутся всего три государства — Иран, Сирия и Судан.

С декабря в американо-кубинских отношениях наметилось самое масштабное потепление за более чем полвека.