Обама вычеркнул Кубу из списка стран, поддерживающих терроризм
01:36, 15 апреля 2015Мир
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Президент США Барак Обама принял решение об исключении Кубы из списка государств-пособников терроризма по версии США
REUTERS
Как сообщает канцелярия Белого дома, свое представление президент внес в Конгресс, передает Росбалт.
Обама принял окончательное решение, ознакомившись с докладом Госдепартамента.
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После формального исключения Кубы из вашингтонского списка в нем останутся всего три государства — Иран, Сирия и Судан.
С декабря в американо-кубинских отношениях наметилось самое масштабное потепление за более чем полвека.
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