Клинтон согласилась передать ФБР личный почтовый сервер

08:16, 12 августа 2015
Мир
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Хиллари Клинтон согласилась передать сервер, с которого отправляла свою личную переписку периода ее работы во главе госдепартамента США, специалистам из ФБР.

Хиллари Клинтон / blogs.reuters.com

Также в бюро расследований направятся и флешки с копиями ее писем, сообщает Би-би-си. В бытность госсекретарем политик использовала свой личный сервер электронной почты для служебной переписки, что является нарушением федерального закона.

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В результате Хиллари Клинтон оказалась под давлением незадолго до следующих президентских выборов, в которых она намерена принять участие.

Дипломат в ответ на критику заявила, что готова предать общественной огласке содержание переписки.

Как утверждает Хиллари Клинтон, из 60 тыс. отправленных ею в бытность госсекретарем писем около половины носила личный характер. Те, которые политик считала слишком личными, она удаляла сразу же, поэтому на переданном в ФБР сервере они могли не сохраниться.

Тем не менее, представители госдепартамента заявили, что не будут предавать огласке те ее письма, которые были постфактум классифицированы как "совершенно секретные".

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