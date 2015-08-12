Клинтон согласилась передать ФБР личный почтовый сервер

Также в бюро расследований направятся и флешки с копиями ее писем, сообщает Би-би-си. В бытность госсекретарем политик использовала свой личный сервер электронной почты для служебной переписки, что является нарушением федерального закона.

Читайте такжеКлинтон призвала США быть умнее по отношению к Путину и его амбициям

В результате Хиллари Клинтон оказалась под давлением незадолго до следующих президентских выборов, в которых она намерена принять участие.

Дипломат в ответ на критику заявила, что готова предать общественной огласке содержание переписки.

Как утверждает Хиллари Клинтон, из 60 тыс. отправленных ею в бытность госсекретарем писем около половины носила личный характер. Те, которые политик считала слишком личными, она удаляла сразу же, поэтому на переданном в ФБР сервере они могли не сохраниться.

Тем не менее, представители госдепартамента заявили, что не будут предавать огласке те ее письма, которые были постфактум классифицированы как "совершенно секретные".