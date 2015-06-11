Хиллари Клинтон зарегистрировалась в Instagram

Менее чем за сутки на аккаунт политика подписались около 76 тыс. человек, пишет Lenta.ru. В настоящее время в Instagram Хиллари Клинтон опубликовано 3 фотографии. На первом снимке, озаглавленном "Трудный выбор", политик запечатлела вешалку, на которой висят несколько деловых костюмов разных цветов.

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В описании аккаунта политик назвала себя заботливой бабушкой и дала ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

12 апреля стало известно, что Хиллари Клинтон решила баллотироваться на пост президента США от Демократической партии. В 2008 году она уже предпринимала попытку поучаствовать в президентской гонке и была основным конкурентом действующего главы государства Барака Обамы внутри партии. Однако тогда у Барака Обамы оказалось больше сторонников.

С 2009 по 2013 год Хиллари Клинтон была госсекретарем США, с 2001 по 2009-й - сенатором от штата Нью-Йорк, а с 1993 по 2001-й являлась первой леди страны (тогда президентом США был ее супруг Билл Клинтон).

Выборы 2016 года пройдут в США 8 ноября. Кандидатом на пост президента может быть американец, получивший гражданство по праву рождения. Он должен быть не моложе 35 лет и прожить в США хотя бы 14 лет.