Кандидат в президенты США Клинтон пообещала противостоять Путину

В официальной речи, среди прочего, Хиллари Клинтон пообещала противостоять российскому президенту Владимиру Путину. "Я давала отпор противникам типа Путина и укрепляла союзников типа Израиля, и я была в ситуационном центре в тот день, когда мы достали бин Ладена", - заявила Хиллари Клинтон под одобрительные возгласы присутствующих, передает Би-би-си.

Читайте такжеХиллари Клинтон зарегистрировалась в InstagramТакже бывший госсекретарь пообещала выступать в поддержку бедных и среднего класса - тех слоев населения, которые пострадали в результате рецессии, передает DW.DE. Она раскритиковала преимущества, которые предоставляет американская система корпорациям. "Вы удивляетесь, когда ваша работа начнет приносить плоды? Когда ваша семья что-то заработает? Я говорю: сейчас. Богатство не может быть только для топ-менеджмента и инвестиционных фондов. Америка не может процветать, если вы не будете процветать. И именно поэтому я иду бороться за пост президента США", - подчеркнула Хиллари Клинтон.

Отметим, что это вторая попытка Хиллари Клинтон стать президентом США. В 2008 году она проиграла праймериз тогдашнему сенатору Бараку Обаме. Сейчас она является фаворитом гонки среди демократов, однако ей может составить весомую конкуренцию сенатор Берни Сандерс, который использует в своей кампании риторику против Уолл-стрит и нарастание неравенства доходов населения.