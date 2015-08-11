СМИ: Россия хочет строить атомный авианосец вместо "Мистралей"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на International Business Times и заявление пресс-секретаря Объединенной судостроительной корпорации.

Издание отмечает, что в Кремле еще в мае до срыва контракта с Францией анонсировали планы по строительству собственных военных судов, превосходящих по своим характеристикам "Мистрали".

По словам пресс-секретаря ОСК, проект будущего российского авианосца находится на стадии разработки.

Генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов полагает, что проект авианосца может быть реализован в двух вариантах. Первый вариант предусматривает его оснащение ядерным энергетическим модулем, что позволит судну принимать на борт почти 70 летательных аппаратов. Без оснащения корабля ядерной установкой авианосец сможет нести около 55 аппаратов.

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Как ожидается, испытания ядерного модуля для будущего авианосца будут проведены на эсминце "Лидер". Резюмируя, International Business Times отмечает, что строительство новых военных судов удастся завершить не ранее 2030 года.