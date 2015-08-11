Google перейдет в управление новосозданной материнской компании Alphabet
Основатели компании Google в понедельник, 10 августа, сделали громкое заявление - создается материнская компания под названием Alphabet, а Google и другие активы (Google Ventures, Google Capital, Wing и другие) в нее переводятся.
Об этом говорится в открытом письме основателей компании, передает Украинская Правда.
CEO компании станет Сергей Брин, а президентом — Ларри Пейдж. Собственно CEO самого Google станет Сундар Пичаи.
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"Мы совершали множество вещей, которые на свое время казались сумасшествием. Многие из этих сумасшедших вещей сейчас имеют более миллиарда пользователей, такие как Google Maps, YouTube, Chrome и Android. И мы на этом не остановились. Со временем компании отвыкают от глобальных изменений, но в технологической сфере допустить такого нельзя. Чтобы сделать структуру компании более ясной и подотчетной, основатели и запускают Alphabet", — говорится в письме.
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Таким образом, Alphabet станет собранием компаний, самой крупной из которых станет Google. Компанию таким образом освободят от непрофильных бизнесов (таких как Life Sciences) — их выделят в отдельные направления, каждое получит собственного CEO, а Брин и Пейдж будут их координировать.
Уже за четвертый квартал этого года компания будет отчитываться согласно новой структуре. В рамках Alphabet также планируется увеличить инвестиционное направление компании (Google Ventures и Google Capital).
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Ранее УНИАН сообщал, что компания Google создала подразделение для реализации проектов по усовершенствованию устройства городов. Созданное подразделение - Sidewalk Labs "сфокусируется на улучшении жизни в городе для каждого" за счет развития и внедрения технологий для решений в таких вопросах, как "стоимость жизни, эффективность транспортных систем и использования электроэнергии", - заявил гендиректор Google Ларри Пейдж.