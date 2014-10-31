Руководителю полетов аэропорта "Внуково" предъявлены обвинения

18:06, 31 октября 2014
Мир
0 0

В рамках расследования уголовного дела по факту катастрофы самолета Falcon в аэропорту "Внуково" Следственный комитет предъявил обвинение руководителю полетов Романа Дунаеву.

REUTERS

Он стал четвертым обвиняемым по делу. Роман Дунаев проходит по статье о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", передает радио "Свобода".

Читайте такжеГендиректор аэропорта "Внуково" и его заместитель покинули посты

Ранее обвинение предъявили диспетчеру Александру Круглову, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун и ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву.

В Следственном комитете подчеркнули, что в ближайшее время обвинение также будет предъявлено водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, трагедия в аэропорту "Внуково" произошла в ночь на 21 октября. В результате столкновения самолета со снегоуборочной машиной погибли 4 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter