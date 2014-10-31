Руководителю полетов аэропорта "Внуково" предъявлены обвинения

Он стал четвертым обвиняемым по делу. Роман Дунаев проходит по статье о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", передает радио "Свобода".

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Ранее обвинение предъявили диспетчеру Александру Круглову, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун и ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву.

В Следственном комитете подчеркнули, что в ближайшее время обвинение также будет предъявлено водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, трагедия в аэропорту "Внуково" произошла в ночь на 21 октября. В результате столкновения самолета со снегоуборочной машиной погибли 4 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.