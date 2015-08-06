Россия уничтожит более 70 тонн санкционных персиков и нектаринов

Как передает пресс-служба Россельхознадзора, три фуры с фруктами были задержаны на российско-белорусской границе.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию России продуктов, попавших под эмбарго.

Он начинает действовать с 6 августа.

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Искать и уничтожать запрещенные к ввозу в рамках продуктового эмбарго товары в России будут не только на границе, но и по всей территории страны, в том числе в магазинах и на складах продуктовых сетей. Соответственное решение распространило накануне правительство РФ.

«Правительство утвердило правила уничтожения санкционных продуктов, ввезенных в Россию. Уничтожение обнаруженных товаров должно проводиться сразу после изъятия», - говорится в документе.