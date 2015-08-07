Северная Корея переходит с токийского на пхеньянское время
08:43, 07 августа 2015Мир
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Власти Северной Кореи объявили, что переводят часы на 30 минут назад, объяснив это противодействием "злобному японскому милитаризму".
REUTERS
КНДР живет по токийскому времени с начала XX века, когда она находилась под японским управлением, передает Би-би-си.
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Часы будут переведены 15 августа, в 70-ю годовщину изгнания японских войск с полуострова.
Введение "пхеньянского времени" будет означать, что Северная и Южная Кореи будут жить в разных часовых поясах, находясь на одном меридиане.
В мире несколько стран и территорий - такие как Индия, Иран, Венесуэла и канадский остров Ньюфаундленд - живут с 30-минутной разницей во времени по отношению к соседям.
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