Северная Корея переходит с токийского на пхеньянское время

КНДР живет по токийскому времени с начала XX века, когда она находилась под японским управлением, передает Би-би-си.

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Часы будут переведены 15 августа, в 70-ю годовщину изгнания японских войск с полуострова.

Введение "пхеньянского времени" будет означать, что Северная и Южная Кореи будут жить в разных часовых поясах, находясь на одном меридиане.

В мире несколько стран и территорий - такие как Индия, Иран, Венесуэла и канадский остров Ньюфаундленд - живут с 30-минутной разницей во времени по отношению к соседям.