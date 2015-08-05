В России пригрозили СБУ "достойной встречей" после объявления в розыск начальника Генштаба РФ

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России, генерал Игорь Конашенков, передает Русская служба Би-би-си.

Так Конашенков прокомментировал информацию о решении СБУ объявить в розыск начальника Генштаба вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова и еще десять российских военных. Документы следствия, по словам начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука, были направлены по месту из службы и работы подозреваемых в России, "о чем получены соответствующие ответы".

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При этом генерал Конашенков усомнился в получении ответов. Он порекомендовал оперативникам СБУ заблаговременно уведомить о выезде в Россию.

Ранее УНИАН сообщал, что начальнику Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и еще 10 российским военным сообщено о подозрении и они объявлены в межгосударственный розыск в связи с событиями в Иловайске в августе 2014 года.

Во второй половине августа 2014 под Иловайском развернулись ожесточенные боевые действия. Бойцы сил АТО попали в окружение. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.