Украина объявила в международный розыск начальника Генштаба РФ и 10 военных за события в Иловайске

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук. "В течение этого периода времени (август прошлого года - УНИАН) отдельные военнослужащие под руководством руководителя Генштаба РФ Герасимова организовали планирование и подготовку и начало военного конфликта на территории нашего государства", - заявил он.

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"Таким образом нами было сообщено о подозрении начальнику Генштаба РФ Герасимову и 10 военнослужащим, которые были точно установлены, что они находились на территории нашей страны во время иловайских событий в августе прошлого года, им направлены подозрения по их месту жительства и работы в РФ, о чем получены соответствующие ответы", - добавил Григорий Остафийчук.

"В настоящее время в районном суде города Киева рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения с одновременным принятием решения об их задержании и доставке в суд", - заявил начальник Главного следственного управления СБУ.

"Параллельно мы их объявляем в розыск как межгосударственный, так и международный", - заявил Григорий Остафийчук.

По результатам досудебного расследования начальнику Генштаба РФ Герасимову и 10 установленным военнослужащим службы по контракту 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса ("ведение агрессивной войны против Украины"). Указанные подозрения официально вручены военным РФ в период с 28 июля по 4 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2014 года под Иловайском развернулись ожесточенные боевые действия. Бойцы сил АТО попали в окружение. Российские военные обстреляли коридор, по которому согласно договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненных и взятых в плен украинских военных в то время не было.

В октябре 2014 года председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий в Иловайске Андрей Сенченко заявил, что во всех эпизодах Иловайской трагедии погибли около тысячи военнослужащих.

17 апреля этого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на сегодняшний день документально подтверждена гибель 459 человек в боях под Иловайском.