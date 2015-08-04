В Турции в результате взрыва погибли трое военных, два ранены
В результате взрыва в юго-восточной Турции 4 августа погибли три члена турецких сил безопасности, ранены еще двое.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.
Мина взорвалась около 8 часов утра во время рутинной проверки на дороге, связывающей провинцию Ширнак и город Балверен.
По предварительным данным, были убиты трое членов турецких сил безопасности, двое раненых уже доставили в местную больницу.
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Турецкая власть обвиняет в нападении боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана. Уже начата операция по поиску исполнителей теракта. К региону сейчас закрыт доступ для журналистов.
Как известно, Турция начала бомбить позиции запрещенной Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в позапрошлую пятницу после серии нападений и убийств сотрудников полиции, в которых власти обвинили курдских боевиков.
Одновременно Турция наносит удары и по позициям "Исламского государства".