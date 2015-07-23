Турция направила военные самолеты на границу с Сирией

Турция направила военные самолеты на юго-восточную границу с Сирией.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это произошло после того, как сегодня на посту возле границы был застрелен турецкий полицейский. Власти Турции подозревают, что это сделали боевики «Исламского государства».

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По информации турецких властей, огонь по блокпосту открыли мужчины, прибывшие с территории Сирии, которую контролирует «Исламское государство».

Ранее сегодня на юго-востоке Турции застрелили одного полицейского, еще один был ранен. Турецкие полицейские открыли ответный огонь, в результате которого один нападавший был застрелен.

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Это произошло через день после того, как в турецком городе Сейланпинар возле границы с Сирией застрелили двух полицейских. Ответственность за это нападение взяли на себя боевики из экстремистской «Курдской рабочей партии». Они заявили, что убийство полицейских было местью за атаку 20 июля в городе Суруч, в результате которой погибли 32 человека. Курдские боевики обвинили турецких полицейских в сотрудничестве с группировкой «Исламское государство».

Власти Турции заявили, что есть «высокая вероятность» того, что взрыв в городе Суруч произвел смертник, связанный с боевиками «Исламского государства».