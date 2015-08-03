После катастрофы во время авиашоу приостановлены полеты Ми-28

Полеты приостановлены на неопределенный срок, передает Русская служба Би-би-си.

На месте крушения работают эксперты. При этом причины случившегося станут известны только после обнаружения и расшифровки бортовых самописцев.

Как сообщал УНИАН, крушение вертолета Ми-28 произошло утром 2 августа на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области. Во время открытия международного конкурса "Авиадартс" вертолет пилотажной группы "Беркут" начал вращаться вокруг своей оси и упал на землю.

После падения машина загорелась. В результате происшествия один из пилотов погиб, а второй получил травмы. Сообщалось, что он сумел самостоятельно выбраться из вертолета и находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.