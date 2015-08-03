Беларусь уделит повышенное внимание госгранице c Украиной

Об этом завил в воскресенье исполняющий обязанности государственного секретаря Совета Безопасности Станислав Зась, передает ТАСС.

"У нас протяженность границы с Украиной 1084 км. Так сложилась, что она менее обустроена. И второй момент: мы берем во внимание события, которые происходят в Украине. Распространение там оружия, боеприпасов, в том числе и в областях, которые граничат с Белоруссией", - сказал он в эфире белорусского канала ОНТ.

Он также отметил, что Беларусь "внимательно следит за теми событиями, которые происходят на территории Украины", "К сожалению, там тенденция пока негативная", - отметил Зась, подчеркнув, что "в этой ситуации мы должны уделять повышенное внимание границе на южном направлении".

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Вместе с тем, и.о. секретаря Совбеза сказал, что в целом такая проверка не была вызвана чрезвычайными обстоятельствами. Так в прошлом году она проводилась на северо-западных рубежах. Он отметил, что за последние два года "проделана большая работа на южных рубежах по усилению госграницы и ее обустройству, демаркации, созданию новых постов, оснащению современным инженерным оборудованием".

"Мы не отгораживаемся стеной от братского украинского народа, - сказал он. - Наоборот, наши пункты пропуска развиваются, совершенствуются. Речь идет об обустройстве цивилизованной границы между двумя государствами".

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска». Согласно документу, платная электронная очередь появится на белорусской границе уже через полгода.