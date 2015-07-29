США подтверждают сообщения о смерти лидера "Талибана"

"Мы знаем о сообщениях о смерти муллы Омара. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что мы считаем их достоверными", — сказал он.

Ранее правительство Афганистана сообщило, что лидер террористической группировки "Талибан" Мулла Омар скончался в апреле 2013 года на территории Пакистана. Причины смерти лидера группировки не сообщаются, сообщает РИА Новости.

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Представители радикального движения "Талибан" ранее опровергли сообщения о том, что Мулла Омар скончался.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.