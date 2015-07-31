В США закрыли самую скандальную в стране тюрьму

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

По его словам, это худшая тюрьма в США. «Заключенные буквально управляли этой тюрьмой. Налогоплательщики Мэриленда, сами того не подозревая, финансировали преступность», — констатировал политик.

Кроме того, Хоган назвал бесчеловечными условия содержания людей, которые ждут судебного разбирательства. Хоган заявил, что заключенные и сотрудники исправительного учреждения будут переведены в другие тюрьмы.

Читайте такжеВ России ко Дню победы могут амнистировать 350-400 тысяч человек

В 2013 году федеральные власти выдвинули обвинения против 44 человек, в том числе 27 работников учреждения. Им вменяется организация тюремной преступной группировки, занимающейся торговлей наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.

Здание тюрьмы было построено до Гражданской войны в США (1861—1865) и в течение долгого времени считалось небезопасным. Правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» в июне констатировала, что жизнь заключенных подвержена опасности из-за скверных бытовых условий и недостаточного медицинского обеспечения.