Боевики "Исламского государства" взорвали тюрьму в Пальмире

По мнению боевиков, тюрьма символизирует преступления режима президента Сирии Башара Асада и его отца, бывшего президента страны Хафеза Асада, передает Би-би-си.

Читайте такжеДжихадисты провели массовую расправу в амфитеатре ПальмирыВ этой тюрьме, как заявили боевики "Исламского государства", содержались политические заключенные. Их подвергали пыткам, а некоторых казнили.

Ранее стало известно, что после захвата Пальмиры боевики выпустили из местной тюрьмы всех заключенных. В то же время сообщалось, что некоторых людей, содержавшихся в тюрьме, во время отступления забрали с собой правительственные войска.

"Исламское государство" захватило Пальмиру на прошлой неделе. После взятия города боевики устроили показательную расправу над военнослужащими сирийской армии. Всего за прошедшее после захвата Пальмиры время от рук исламистов погибло несколько сотен человек.