Ципрас хочет провести в своей партии референдум по соглашению с кредиторами

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В частности, Ципрас призвал в четверг свою партию СИРИЗА провести в следующем месяце чрезвычайный конгресс, чтобы преодолеть раскол.

Однако если несогласным с его политикой членам партии требуется быстрое решение, то премьер Греции готов провести референдум уже в воскресенье.

"Я предлагаю Центральному комитету провести экстренный съезд, чтобы обсудить пребывание у власти в качестве левого правительства, а также нашу стратегию в нынешних условиях", - сказал он партийцам.

"Но если есть другое мнение, которое уважается, которое не принимает правительственный анализ и считает, что существовала альтернатива в ранние утренние часы 13 июля (день, когда Ципрас договорился о новой программе финпомощи Греции)... В этом случае я предлагаю партии провести референдум по этому важнейшему вопросу", - отметил греческий премьер.

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Как сообщал УНИАН, более половины членов правящей в Греции леворадикальной партии СИРИЗА выступили против договоренностей премьера Алексиса Ципраса с кредиторами.