Малайзия: СБ ООН направил неверный сигнал родственникам погибших в катастрофе MH17

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН после голосования за проект резолюции по созданию международного трибунала по расследованию катастрофы "Боинга" в июле 2014 года в Донецкой области.

"Малайзия глубоко сожалеет о неспособности Совета безопасности сохранить единство в связи с катастрофой малазийского "Боинга". Мы глубоко разочарованы в связи с неспособностью принять проект резолюции, который бы учредил Международный уголовный трибунал для этого инцидента", - заявил Лиоу Тионг Лай.

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По его убеждению, Совет безопасности сделал шаг назад и "направил неверный сигнал семьям жертв и их близким".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.