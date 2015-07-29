Сотни мигрантов штурмуют тоннель под Ла-Маншем вторую ночь подряд, есть жертвы
Один человек погиб при попытке нелегальных мигрантов в ночь на среду пробраться в Британию по тоннелю под проливом Ла-Манш.
По заявлению представителя оператора тоннеля, компании Eurotunnel, всего за минувшую ночь тоннель попытались пересечь около 1500 человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.
В ночь с понедельника на вторник подобную попытку предприняли около 2 тысяч мигрантов. Тогда при попытке штурма тоннеля было травмировано несколько человек, сообщил представитель Eurotunnel.
Читайте такжеИз-за неудачной попытки нелегала попасть в Великобританию в тоннеле под Ла-Маншем снова встали поездаКомпания ежедневно пытается остановить нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Британию, и иногда это кончается трагически.
Инциденты вызывают серьезные задержки в прохождении поездов по туннелю.
Так, во вторник пассажирам пришлось ждать около часа на британской стороне и полчаса на французской.