Поддержка Россией боевиков говорит о ее желании принести войну на всю территорию Украины

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время видеообращения к участникам 8-го Киевского форума по безопасности.

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"Мы никогда не признаем аннексию Крыма. Поддерживая сепаратистов оружием, в том числе тяжелым вооружением и военнослужащими, проводя их подготовку, Россия хочет принести войну на территорию Украины", - подчеркнул Александр Вершбоу, отметив, что более 6 тыс. жизней было потеряно в Украине.

Заместитель генсекретаря НАТО напомнил, что Альянс призывает все стороны выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.

"Агрессия России - это лишь одна составляющая поведения по дестабилизации, которую показывает сегодня Россия в нарушение тех обязательств, которые она взяла на себя в начале 90-х годов прошлого столетия", - сказал Александр Вершбоу, напомнив о действиях РФ в Абхазии и Южной Осетии как агрессии против Грузии.

Кроме того, по его словам, несмотря на обещания, Россия так и не вывела свои войска из Молдовы. "Она делает все возможное для того, чтобы мешать странам-соседям двигаться собственным путем. Это касается и Грузии, и Молдовы, и Украины", - подчеркнул Александр Вершбоу.