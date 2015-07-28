В ООН надеются на высокий уровень участия стран в 70-й Генассамблее

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

На этой неделе департамент общественной информации ООН опубликовал предварительный список выступающих на общеполитических дебатах 70-й сессии Генассамблеи. Согласно документу, около 90 стран будут представлены на уровне глав государств, среди них — США, Китай, Бразилия, Украина, Йемен, Иран, Ливия, Палестина, Израиль, Нидерланды, Франция, Казахстан, Афганистан, Египет, Белоруссия, Латвия, Сербия и Россия.

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Как пояснил Дюжаррик, список составлялся на основании информации, предоставленной постоянными представительствами стран при ООН. "Если постоянная миссия говорит нам, что они зарезервировали место для главы государства, то мы это учитываем", — сообщил он.

"Мы надеемся на максимально высокий уровень представительства в этой Генеральной Ассамблее", — сказал Дюжаррик во вторник. По его словам, в юбилейную сессию ожидается принятие важного документа по целям устойчивого развития тысячелетия и подготовка к конференции по изменению климата. Он также подчеркнул, что состоится визит Папы Римского.

Сессия высокого уровня Генассамблеи (главы государств и правительств и главы МИД) продлится с 28 сентября по 3 октября, ее откроет Бразилия. Вторыми выступят США, далее Польша, Китай, Иордания.