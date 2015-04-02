Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ГУАМ

Об этом председатель представительства Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил в "Твиттере". "Генассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и ГУАМ. Спасибо Литве и Польше за соавторство", - написал украинский дипломат.

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Как сообщал УНИАН, с января 2015 года к Украине перешло председательство в ГУАМ. Украина будет председательствовать в организации до конца этого года.

Справка УНИАН. ГУАМ была создана в 1999 году. Сначала организация именовалась ГУУАМ (в нее входил Узбекистан, который покинул альянс в 2005 году). Она объединила страны, которые ориентировались во внешней политике на Европу и США, и стала одной из альтернатив СНГ. Ключевыми задачами представители альянса считали преодоление энергетической зависимости от России, а также урегулирование территориальных конфликтов, в которые вовлечены три из четырех стран-участниц (грузино-абхазский и грузино-осетинский, молдавско-приднестровский и азербайджанско-карабахский).