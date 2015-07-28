Около 2 тысяч мигрантов пытались прорваться с территории Франции в туннель под Ла-Маншем

Об этом информировала компания Eurotunnel, осуществляющая железнодорожное сообщение под проливом, пишет ТАСС.

"Около 2 тысяч мигрантов попытались поникнуть в расположенный в Кале терминал туннеля под Ла-Маншем ночью в понедельник. Это самая массовая попытка вторжения за последние полтора месяца", - говорится в сообщении французской компании, распространенном британской вещательной корпорацией Би-би-си.

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В окрестностях Кале сейчас разбили лагеря порядка 10 тысяч мигрантов, которые рассчитывают нелегально переехать на Британские острова.

Во вторник утром Eurotunnel выступила с обращением в адрес желающих воспользоваться услугами железнодорожной переправы через пролив при следовании по однодневному маршруту туда-обратно, вне зависимости от того, является ли стартовой точкой поездки Кале или английский Фолкстон. Компания посоветовала французам и британцам отложить поездки, пока не уладится кризис с мигрантами.