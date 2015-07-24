В Средиземном море снова утонули почти 40 мигрантов из Ливии

Как говорится в отчете организации, в крушении, произошедшем в среду, выжило около 80 нелегальных мигрантов, которые были доставлены к берегам Сицилии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди сообщили береговой охране, что они сами, а также погибшие из лодки – в основном, граждане африканских стран к югу от Сахары, в частности Сенегала, Мали и Бенина.

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Только за текущий год на берег Италии ступили более 80 тысяч мигрантов, столько же примерно и в Греции. Одна из величайших трагедий произошла в апреле, когда на пути в Европу из Ливии в море утонуло около 800 мигрантов.

Европейский союз недавно объявил о плане квотного принципа по размещению у себя мигрантов и беженцев из зон военных конфликтов в рамках новой миграционной политики.