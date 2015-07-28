В США разрешили геям быть вожатыми бойскаутов

14 июля соответствующую резолюцию поддержали все 17 членов правления организации, а в понедельник утвердил исполнительный совет бойскаутов, состоящий из 80 человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Это важный шаг по изменению политики американского скаутского движения, существующего с 1910 года.

Запрет, однако, снят не полностью: те группы бойскаутов, которые были организованы при содействии церкви, по-прежнему будут исключением, не допускающим назначение геев на лидерские должности.

Читайте такжеВ США легализовали однополые бракиЗапрет на вступление в ряды скаутов открытым мальчикам-геям BSA решила отменить в 2013 году.

Организация пошла на такой шаг, чтобы избежать исков о дискриминации, поданных в штате Нью-Йорк и нескольких других штатах США.

В начале этого года бывший министр обороны США Роберт Гейтс, занимающий пост главы "Бойскаутов Америки", заявил на всеобщем собрании организации, что запрет на назначения геев вожатыми необходимо отменить, поскольку он изжил себя.

Ранее именно под руководством Гейтса американская армия отказалась от принципа "Не спрашивай, не говори", который не позволял геям, служащим в армии США, открыто заявлять о своей ориентации.