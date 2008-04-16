”Международная амнистия”: некомпетентные слова Луценко грозят авторитету Украины

Международная общественная организация Международное движение «Международная амнистия в Украине» обеспокоена позицией министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно возможности возобновления смертной казни за особо тяжкие преступления.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении организации.

Международная амнистия напоминает, что 15 апреля, после завершения совещания по борьбе с коррупцией в Украине, которое состоялась под председательством Президента Украины, Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что “выступает за возобновление высшей меры наказания в виде расстрела за особо тяжкие преступления против личности…”.

Международная амнистия серьезно обеспокоена подобными высказываниями высокопоставленного государственного чиновника в Украине, и хочет напомнить, что всегда занимает позицию противника смертной казни, считая ее применение нарушением основных прав человека, таких как право на жизнь и право не быть подвергнутым пыткам и другим жестоким, нечеловеческим и унижающим видам наказания. “Мы подчеркиваем, что смертная казнь имеет необратимый характер, и может быть ошибочно применена к невинным людям”, – подчеркивается в заявлении.

Утверждение о том, что такому виду наказания свойственно сдерживающее действие на преступников и влияние на уровень преступности, является необоснованным. По мнению организации, правительства, которые применяют смертную казнь, подрывают ценность человеческой жизни и сами рискуют опуститься до уровня убийцы.

Международная амнистия заявляет, что подобные заявления из уст министра внутренних дел Украины звучат особенно тревожно во время, когда статистика свидетельствует о ежедневных нарушениях прав человека в Украине представителями правоохранительных органов, когда в Украине существуют проявления ксенофобии и расизма, когда государство выдворяет беженцев в страны, где им грозит смерть и истязания, о чем свидетельствует множество ежедневных сообщений в СМИ.

Учитывая угрозу международному авторитету Украины, что является очевидной в результате некомпетентного заявления Ю.ЛУЦЕНКО, Международная амнистия в Украине призывает Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ решительно осудить публичное заявление министра внутренних дел относительно его поддержки идеи возобновления смертной казни в Украине и обратить внимание премьер-министра Украины на недопустимость публичных призывов членов правительства к нарушению прав человека;

Также организация призывает Министерство иностранных дел Украины публично подтвердить приверженность Украины своим международным обязательством в области прав человека, в частности, относительно уважения права человека на жизнь, свободу от истязаний, других видов жестокого, нечеловеческого и унижающего человеческое достоинство поведения и наказаний.