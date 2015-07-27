РФ выполнит наблюдательный полет над территорией Великобритании, Венгрия и Канада - над Россией

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - сказал он.

По его словам, наблюдательный полет максимальной дальностью до 2400 километров будет выполняться в период с 27 по 31 июля 2015 года с аэродрома открытого неба Брайз-Нортон. "Это двадцать пятый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2015 году", - уточнил Рыжков.

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Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Соединенного Королевства на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательный полет выполняется в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Военные инспекторы из Венгрии и Канады также выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

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"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 27 по 31 июля 2015 года совместная миссия Венгрии и Канады выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на венгерском самолете наблюдения Ан-26", - сказал он.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Ранее УНИАН сообщал, что с 20 по 25 июля наблюдатели США и Украины проведут разведывательный полет над Россией. В то же время, РФ проведет наблюдательный полет над территорией Латвии и Литвы.