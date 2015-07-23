"Торнадо", "Гвоздика" и танки: "перевалочная база" российских контрактников под Ростовом (фоторепортаж)

В распоряжении ТСН оказались уникальные фотографии военного полигона "Кузьминский" в Ростовской области России.

Как сообщается в сюжете, на территории полигона в настоящее время размещается несколько десятков новейших российских танков Т-90 и столько же собранных в Харькове Т-72.

Также удалось зафиксировать системы залпового огня "Торнадо", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", много другой военной техники, несколько сотен личного состава и десятки транспортных автомобилей. По периметру вокруг полигона расставлены вооруженные военные, поэтому ближе, чем на два километра, подойти пока никому не удавалось.

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"Мы видели танковое подразделение. Присутствующее там артиллерийское подразделение состоит из САУ, реактивных систем залпового огня. Я так понимаю, они находятся в режиме боевого слаживания. Отрабатывают какие-то оборонительные или наступательные действия", - рассказал военный эксперт Константин Машовец.

При этом генерал внешней разведки Украины Николай Маломуж уточняет информацию данными разведки. Он рассказывает, что еще раньше на базе были зенитно-ракетные комплексы. Не исключено, что могли быть установки, которыми и сбили малайзийский авиалайнер в июле прошлого года.

По словам Маломужа, о присутствии баз вокруг украинской границы знают не только в Киеве, но и союзники Украины. Наряду с Украиной насчитывается 28 баз, а на оккупированных землях их еще больше. Полигон можно разглядеть на снимках Google Maps. В свою очередь, "Яндекс-карты" вместо него показывает большое пятно, но несколько объектов все-таки не закрасили.

""Яндекс" – ресурс, который является российским. Соответственно, подконтрольный правительству России. Данные расположения этой военной базы были скрыты. И скрыты некачественно. Делается это все просто, потому что карты - это просто изображения разного качества. Любые картинки можно заменить. Этот военный объект расположен всего в ста километрах от границы с Украиной и появился здесь зимой 2014 года, за несколько месяцев до начала военных действий на Донбассе и аннексии Крыма", - сообщил генерал внешней разведки.

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Маломуж добавляет, что Российская Федерация не имела особо мощных военных полигонов в пределах границы с Украиной, ведь концепция РФ не была нацелена на проведение военных операций, тем более масштабных.

Однако в апреле этого года Россия была вынуждена признать наличие полигона вблизи Ростова-на-Дону после того, как на территории взорвалась самоходная артиллерийская установка с полным боекомплектом на борту. Окончательное количество погибших еще до сих пор.

Так называемых выпускников полигона "Кузьминский" хорошо знают украинские военные в секторе "М". Боец полка "Азов" с позывными "Маэстро" сообщил, что их особенность заключается в том, что россияне владеют методами принуждения человека подписать контракт для отправки в зону боевых действий. В социальных сетях можно найти с десяток военных, которые сейчас находятся на "Кузьминском".

Несмотря на запреты ФСБ россияне активно выкладывают свои фотографии. От имени красивой девушки удалось завязать беседу с жителем Улан-Удэ Исламом Саидовым. Переписка длилась неделю. Мужчина много рассказывал о Донбассе и защите мирных жителей. Он признался, что является контрактником. По его убеждению, Россия непобедима, поэтому поход на Украину лишь дело времени.

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"Потому что мы еще не зашли в Украину. Но я думаю, если будет все так и дальше продолжаться, мы в стороне не останемся", - заявил российский контрактник.

О планах россиян украинские военные знают и говорят, что враг не пройдет.