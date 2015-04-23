Протестующие под Радой фермеры требуют принять закон о земельных ресурсах

11:10, 23 апреля 2015
Политика
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Около 200 митингующих проводят акцию протеста под Верховной Радой с требованием провести земельную децентрализацию.

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Среди людей, которые пришли на митинг - депутаты сельских советов, фермеры, представители общественности. В руках митингующих флаги с надписями «За возрождение села» и «Землю - общинам. За 1159», своим требованием они называют принятие законопроекта № 1159 «О некоторых мероприятиях относительно усиления роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами».

Сами митингующие говорят, что вышли на акцию протеста под парламент из-за того, что Верховная Рада уже 5 раз откладывала его голосование.

«Сегодня у местных советов отсутствует информация даже об обороте земель и тех лицах, которые пользуются землей. Этим всем распоряжается Госземагентство. Для того, чтобы, например, получить земельный участок в пользование, человек вынужден идти минимум до областного центра, а иногда и в Киев, вместо того, чтобы решить этот вопрос на местном уровне. Без разрешения из Киева мы у себя в селе не можем выделить земли, например, под кладбища! Поэтому мы хотим, что Верховная Рада проголосовала за законопроект 1159, который позволяет местным общинам самостоятельно распоряжаться землей», - пояснил один из организаторов митинга Иван Писаренко, председатель Асоциациии фермеров Решетиловского района Полтавской области.

Законопроектом 1159 предлагается отнести к коммунальной собственности территориальных общин (сел, поселков, городов) все земли, расположенные за пределами населенных пунктов в пределах территорий соответствующих сельских, поселковых, городских советов. Кроме этого, предполагается передать от районных государственных администраций в сельские, поселковые, городские советы полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Тем временем, в сессионном зале депутаты группы «Возрождение» заблокировали трибуну с требованием принять законопроект № 1159.

Тем временем глава фракции «Блок Петра Порошенко» В Верховной Раде Юрий Луценко заявил о том, что фракция поддерживает идею законопроекта № 1159 и предложил проголосовать его вместе с законами о децентрализации.

По требованию двух фракций в работе парламента объявили перерыв.

Как пояснил инициатор законопроекта 1159, народный депутат группы «Возрождение» Олег Кулинич, рассмотрение документа откладывают уже в пятый раз.

«Против принятия законопроекта активно выступает Госземагентство. Это и не удивительно, так как чиновникам такое положение дел выгодно. Чуть ли не каждую неделю мы слышим о новых земельных скандалах, в которых они попадаются на взятках в десятки тысяч долларов. Мы обязательно добьемся принятия этого законопроекта и вернем местным общинам права распоряжаться землей. Если к нам не прислушаются, мы будем блокировать трибуну до тех пор, пока законопроект не будет проголосован», - сказал соавтор законопроекта, народный депутат группы «Возрождение» Олег Кулунич.

Он также добавил, что соавторами законопроекта на сегодня являются более 20 народных депутатов от всех фракций.

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