Премьер Малайзии: доклад о причинах катастрофы Boeing-777 опубликуют в октябре

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак на траурной церемонии, приуроченной к годовщине трагедии, унесшей жизни 298 человек, сообщает ТАСС.

"Расследование продолжается, возможно, продлится до конца года", - сказал глава правительства.

Он также сообщил, что "публикация доклада о причинах катастрофы ожидается в начале октября". По его словам, "анализируется очевидная картина причин крушения лайнера, следователи рассматривают все сценарии случившегося".

По его словам, следствие близко к нахождению виновных.

"Мы не будем указывать пальцем, однако, уверены, что уже совсем близко к тому, чтобы назвать тех, кто виновен в крушении лайнера", - сказал глава правительства.

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Малайзия, по его словам, "осуждает безжалостные, жесткие, варварские действия тех, кто стоит за падением самолета". Между тем он признал, что "детальное расследование еще продолжается". По оценкам премьера, это "может продлиться до конца года".

Разак одновременно заверил собравшихся родственников пассажиров и членов экипажа малайзийского Boeing в том, что "правительство не намерено прекращать поиски истинных причин трагедии". "Мы в полной мере сотрудничаем со всеми сторонами для получения объективной картины", - добавил премьер.

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Как сообщал УНАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.