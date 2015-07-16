ЕС хочет ввести систему поименного учета всех авиапассажиров

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Комитет по гражданским свободам одобрил проект правил ЕС в отношении обмена и защиты данных (Passenger Name Record, PNR) пассажиров, летящих в или из ЕС, и использование их в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью.

"Эти данные должны использоваться только с целью предотвращения, выявления, расследования и судебного преследования этих преступлений", - отметили депутаты, подчеркнув важность мероприятий для обеспечения "законности хранения, анализа, передачи и использования данных PNR".

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"Поименная регистрация пассажиров не будет "серебряной пулей", но она может стать бесценным оружием в арсенале. Сейчас мы начинаем переговоры с национальными правительствами с целью достичь финального соглашения до конца года", - заявил один из лоббистов реформы, представитель Великобритании Тимоти Киркхоуп.

Согласно проекту правил, в базу данных будут вносить информацию о всех пассажирах, которые въезжают на территорию ЕС или выезжающие из него. В активном доступе сведения будут храниться 30 дней.

Затем в течение пяти лет они будут доступны ограниченному кругу сотрудников правоохранительных служб. Только после этого данные на пассажира полностью удалят, если только компетентные органы не используют их для конкретных уголовных расследований или судебного преследования.