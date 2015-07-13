The Guardian: ИГИЛ запускает русскоязычный пропагандистский канал

В статье Джоанны Паращук «ИГИЛ запускает русскоязычный пропагандистский канал», опубликованной на сайте газеты The Guardian, говорится о том, что военизированная группировка Исламское государство активизировала свою кампанию по распространению русскоязычной пропаганды: еще один признак того, что ИГ укрепляет свои позиции в пост-советских странах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что 2000 российских граждан в настоящее время воюют в Сирии или Ираке. В июне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «нет возможности» сдерживать наплыв бойцов.

Хотя русскоговорящие боевики Исламского государства (ИГИЛ) некоторое время размещали собственные обращения, но в последние недели новое русскоязычное крыло, Furat Media (Фурат Медиа), с аккаунтами в Twitter, Facebook и Tumblr, начало трансляцию под похожим логотипом.

Именно через Фурат военизированная группировка объявила о создании провинции на Северном Кавказе, внутри самой Российской Федерации. Пропагандистское крыло также выпускает профессионально подготовленное видео, Единство моджахедов Кавказа, в которое вошли интервью с русскоязычными боевиками в Ираке и Сирии. Десятки других видео легко доступны для скачивания с их сайта.

Предыдущие русскоязычные выпуски были частичными, большинство видео были либо без субтитров, либо выходили после появления арабских версий. Многое было произведено за пределами контролируемой ИГ территории.

Теперь Фурат, о котором было объявлено 5 июня, и который начал размещать твиты 18 июня, производит видео с субтитрами, обращения от боевиков ИГИЛ, DVD, мотивационные сообщения, листиклы и пропаганду в оригинале (на русско языке) внутри Сирии и Ирака.

Несмотря на ограничения поддерживающих ИГИЛ аккаунтов в Twitter и Facebook, число тех, кто передает и размещает материалы джихадистов, огромно – Bookings Institute в конце 2014 подсчитал, что сторонники ИГИЛ использовали более 46,000 аккаунтов с более чем тысячей последователей.

Фурат до сих пор был устойчив к официальным мерам, хотя его домашние страницы в российской социальной сети «ВКонтакте» были закрыты. Аккаунт на Facebook уже был заблокирован, но группа открыла новый, приватный [аккаунт] в июле. Чуть более недели спустя, группа насчитывала уже почти 250 членов.

Формализация операций

В том, что русскоязычные боевики в Сирии распространяют пропаганду, нет ничего нового. Различные фракции имели свои собственные веб-сайты и аккаунты в социальных медиа почти с тех пор, как они впервые появились в Сирии в конце 2012 года.

Но, когда русскоговорящая фракция ИГИЛ обрела известность, и количество ее членов возросло, она стала превращать свои медиа-операции во все более гладкую и профессиональную деятельность.

Основной предшественник Фурата начал свое существование примерно в начале 2013 года, как FiSyria, веб-сайт, которым управляла группа чеченских боевиков во главе с родившимся в Грузии Омаром аль-Шишани, сообщает The Wall Street Journal. Сначала FiSyria была фактически персональным сайтом Шишани, предлагала новости о сражениях, в которые были вовлечены он и его чеченские боевики.

Но когда Шишани переехал в ИГИЛ в конце 2013 года, где он в настоящее время является военачальником в Сирии, FiSyria стала русскоязычным сайтом пропаганды ИГИЛ. Теперь он перенаправляет пользователей на сайт Фурат, и объявление 5 июня подтвердило, что все русскоязычное медиа-производство будет под единым брендом.

Привлечение и удержание

Основная цель Фурата – привлечение новых русскоязычных боевиков, как из Российской Федерации - в частности Северного Кавказа – так и из других стран бывшего Советского Союза, особенно в Центральной Азии.

Медиа-группа также распространяет сообщения ИГИЛ русскоязычным боевикам, которые уже входят в группу, и с помощью социальных медиа, и создавая и распространяя компакт-диски с пропагандистскими видео.

Другой важной целью является создание идеологических связей между боевиками в Сирии и Ираке, и теми, кто еще на Северном Кавказе. Недавнее сообщение в Facebook продемонстрировало фотографии партии компакт-дисков с объяснением, что они для «братьев по халифату», - термин, используемый ИГИЛ на территории, находящейся под его контролем.

Переводя материалы с арабского языка на русский, Фурат может гарантировать, что все русскоязычные на территориях под контролем ИГИЛ имеют доступ к тем же сообщениям и идеологии, что их арабские коллеги.