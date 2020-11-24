В австралийском городе Хобарт 11-летняя девочка Билли Ри голыми руками вытащила застрявшую в камнях акулу и спасла ее.
Читайте такжеВ Австралии акула вплотную подплыла к серферу (видео)Видео со спасением опубликовало издание ABC.
Отмечается, что произошло это 18 ноября. Девочка вместе с матерью и братом выбрались на прогулку вдоль каменистого берега реки Деруэнт. Между камнями девочка заметила австралийскую головастую акулу.
«На кадрах видно, как Ри стоит на заросших водорослями камнях и вылавливает акулу. Она бесстрашно берет рыбу в руки и отпускает ее в водоем», – отмечается в сообщении.
По словам матери девочки, ее дочери нравится заботиться о природе и животных. Девочка постоянно приносит домой новорожденных зверей, оставшихся без матери, выхаживает их и отпускает на волю.
«У Билли есть некая связь с животными… Она умеет считывать их энергию», – отметила мать девочки.
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