Минобороны Испании возглавила женщина на 7-м месяце беременности (фото)
09:25, 15 апреля 2008Мир
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Назначение стало для многих неожиданностью
|Карме Чакон. Фото Reuters
"Назначение Чакон, которая в прошлом кабинете была министром жилья, на пост военного министра стало для многих неожиданностью. Тем более, что она находится на седьмом месяце беременности", - передает близкая к правительству газета Pais, и отмечает, что в новом правительстве впервые стало больше женщин, чем мужчин.
|Фото Reuters
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