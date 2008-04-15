Минобороны Испании возглавила женщина на 7-м месяце беременности (фото)

Впервые за всю историю страны министром обороны Испании стала женщина: теперь этот пост будет занимать 37-летняя юрист Карме Чакон, пишет Комсомольская правда . Но еще большей неожиданностью стало известие о том, что будущий военный министр находится на 7-м месяце беременности.

"Назначение Чакон, которая в прошлом кабинете была министром жилья, на пост военного министра стало для многих неожиданностью. Тем более, что она находится на седьмом месяце беременности", - передает близкая к правительству газета Pais, и отмечает, что в новом правительстве впервые стало больше женщин, чем мужчин.