Берлускони получил третий срок

Политический блок "Народ свободы" во главе с Сильвио БЕРЛУСКОНИ победил на внеочередных парламентских выборах.

Как передает ИТАР-ТАСС, согласно последним официальным данным, после обработки трех четвертей бюллетеней по голосованию в верхнюю палату - сенат, значительное преимущество оказалось у партии С.БЕРЛУСКОНИ "Народ свободы" - 46,7% против 38,5% у основного соперника - Демократической партии Вальтера ВЕЛЬТРОНИ.

Хотя официально С.БЕРЛУСКОНИ пока не назван победителем, по предварительным оценкам, в нижней палате парламента его партии "Народ свободы" будет принадлежать 340 мест против 241 Демократической партии, в верхней палате - сенате - 162 и 142 соответственно.

С.БЕРЛУСКОНИ, которому в сентябре исполнится 72 года, в третий раз возглавит Совет министров. Последнее его премьерство продлилось весь положенный пятилетний срок - единственный раз за всю послевоенную историю Италии.

Новый парламент Италии соберется на свое первое заседание 29 апреля.