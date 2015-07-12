Мэрия Москвы сократила число участников пикета против российского вторжения в Украину

Об этом сегодня в ходе регулярного пикета сообщил один из организаторов акции, представитель движения "Солидарность" Денис Юдин. "Мы хотели, чтобы в пикете могли принять участие 25 человек. Власти решили пойти на уловку: не согласовывая со мной как с заявителем количество, они написали в ответной бумаге, что разрешают проводить пикет, но при условии сокращения количества участников до 15 человек", - сказал Денис Юдин.

Читайте такжеВ Москве проходит акция против российского вторжения в Украину (фото)Он отметил, что организаторы "подчиняются", чтобы не иметь трений с полицией, так как в РФ предусмотрены "драконовские штрафы и уголовное преследование" за нарушение правил проведения митингов.

По словам Юдина, такие пикеты достаточно эффективны в условиях ограничения гражданских свобод. "Мы еженедельно собираем своих единомышленников и агитируем людей, которые ничего не знают о ситуации в Украине, беседуем, раздаем агитационные материалы. Это достаточно эффективно, хуже - вообще ничего не делать", - сказал активист.

Как сообщил Юдин, участники пикетов рассказывают людям, что война и репрессии могут коснуться каждого из них.

Сегодня пикет проходит у станции метро "Новокузнецкая". Его участники кроме государственных флагов Украины и РФ держат плакаты с надписями: "Нам нужен мир", "Путин, нехорошо быть оккупантом", "Путин есть - ума не надо", "Свободу Надежде Савченко", "Низкий поклон героям Украины", "Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи" и другие.

Кроме того, участники пикета держат доклад "Путин. Война" и плакаты с антивоенными цитатами убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Активисты "Солидарности" проводят социологический опрос с вопросами: Присоединение Крыма принесло пользу России? В Украине нет российских военнослужащих? России следует вступить в ЕС? Путин должен остаться на 4-й срок? и другими.

На месте проведения акции находятся два автобуса ОМОНа.

Пикет проходит с 14.00 до 15.30 мск.