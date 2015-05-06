На Болотной площади в Москве полиция задержала более 30 человек

По данным информагентств, полиция проводит задержания участников акции выборочно. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Фотокорреспондент "Новой газеты" Евгений Фельдман уточняет, что полиция задерживает тех, у кого есть какая-либо символика. Портал ОВД-Инфо утверждает, что к настоящему времени задержан как минимум 31 человек.

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Акция на Болотной площади приурочена к годовщине митинга 6 мая 2012 года, который обернулся столкновениями демонстрантов с полицией.

Ранее сообщалось, что власти Москвы отказали оппозиции в проведении митинга на Болотной площади. Мэрия Москвы предложила оппозиционерам провести митинг 6 мая в районе метро "Щукинская".