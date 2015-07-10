Олланд: Греция представила серьезные предложения, которые заслуживают доверия

Греция представила международными кредиторам "серьезные предложения, которые заслуживают доверия".

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Греки уже показали свою решимость остаться в еврозоне, так как программа, которую они выдвигают, серьезная и заслуживает доверия. Они (греки. - Ред.) должны понять, что реформы необходимы", - сказал Олланд.

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Французский президент отметил, что переговоры между Грецией и международными кредиторами должны возобновиться для достижения соглашения.

Как сообщалось, новый пакет предложений по реформам, который греческое правительство направило кредиторам в четверг вечером, отвечает большинству требований кредиторов от 26 июня.

Ранее сообщалось, что в рамках последних предложений Греция обратилась за 53,5 млрд евро, чтобы покрыть свои долги до 2018 года.