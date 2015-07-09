Известный журнал для путешественников назвал десятку лучших городов мира
Престижный журнал для путешественников Travel+Leisure на основании голосов читателей составил рейтинг лучших городов мира в этом году.
Рейтинг размещен на сайте издания, в него вошли 4 европейских города. Самое высокое место среди европейских городов в рейтинге занял итальянский город Флоренция (4-е), которая входит в рейтинг 10 лет подряд, также как и Рим, который на этот раз в рейтинге занял 5-е место.
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Польский Краков и испанская Барселона заняли 7-е и 8-е места соответственно.
Уже второй раз подряд лучшим городом в мире был признан японский Киото.
Топ-10 выглядит таким образом:
1. Киото (Япония) - 91.22
2. Чарльстон (США) - 89.84
3. Сием Рип (Камбоджа) - 89.57
4. Флоренция (Италия) - 89.43
5. Рим (Италия) - 88.99
6. Бангкок (Таиланд) - 88.91
7. Краков (Польша) - 88.69
8. Барселона (Испания) - 88.59
9. Кейптаун (ЮАР) - 88.27
10. Иерусалим (Израиль) - 88.18
Также журнал составил отдельные рейтинги лучших городов для путешественников в США и Канаде, Азии, Европе, Австралии и Новой Зеландии, Африке и на Ближнем Востоке.