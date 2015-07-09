Известный журнал для путешественников назвал десятку лучших городов мира

Рейтинг размещен на сайте издания, в него вошли 4 европейских города. Самое высокое место среди европейских городов в рейтинге занял итальянский город Флоренция (4-е), которая входит в рейтинг 10 лет подряд, также как и Рим, который на этот раз в рейтинге занял 5-е место.

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Польский Краков и испанская Барселона заняли 7-е и 8-е места соответственно.

Уже второй раз подряд лучшим городом в мире был признан японский Киото.

Топ-10 выглядит таким образом:

1. Киото (Япония) - 91.22

2. Чарльстон (США) - 89.84

3. Сием Рип (Камбоджа) - 89.57

4. Флоренция (Италия) - 89.43

5. Рим (Италия) - 88.99

6. Бангкок (Таиланд) - 88.91

7. Краков (Польша) - 88.69

8. Барселона (Испания) - 88.59

9. Кейптаун (ЮАР) - 88.27

10. Иерусалим (Израиль) - 88.18

Также журнал составил отдельные рейтинги лучших городов для путешественников в США и Канаде, Азии, Европе, Австралии и Новой Зеландии, Африке и на Ближнем Востоке.