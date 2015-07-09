Пропутинский польский депутат показал нацистский жест в Европарламенте (видео)

Как пишет в четверг, 9 июля, Европейская правда, Корвин-Микке сделал скандальный жест, когда обсуждался вопрос о введении единого билета для поездок по всей территории Евросоюза.

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Перед нацистским приветствием он сказал: "Один народ, один рейх, один билет", перефразировав нацистские лозунги.

Корвин-Микке заявил, что выступает за многообразие, тогда как ЕС, по его словам, пытается все унифицировать.

Как сообщает Польское радио, глава МИД Польши Гжегож Схетына выразил сожаление в связи с поведением польского политика и от имени Польши извинился перед Европой, Европарламентом и избирателями Корвина-Микке.

Корвин-Микке известен своей антиукраинской позицией и поддержкой аннексии Крыма.