Путина поддержал польский политик, призывавший лишить женщин права голоса

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Очень давно в разговоре с послом РФ в Польше я сказал, что Крым все равно вернется в Россию. Это абсолютно точно произойдет, все это только вопрос времени. Мои прогнозы сейчас оправдались. Взять Крым - это было вполне естественно", заявил Корвин-Микке.

Также он рассказал о том, что "просто любит Россию".

"Я не пророссийский и не антироссийский. Государства не могут быть друзьями, могут быть только общие интересы. Я лично просто люблю Россию", - сказал Корвин-Микке.

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"Наша партия рассматривает Россию как сильный противовес Евросоюзу. Мы бы хотели активнее развивать торговые контакты с Россией и Китаем, потому что там у вас есть динамика развития, а не в умирающем Европейском Союзе. Должна быть экономическая экспансия Польши на Восток, а не на Запад", - заявил он.

Справка. На прошедших недавно в Польше выборах в Европарламент партия "Новые правые" Януша Корвин-Микке получила 7,15% голосов.

Российское агентство называет 71-летнего Корвин-Микке "консервативным либералом" и "евроскептиком".

Кроме любви к России, Януш Корвин-Микке известен своим последовательным женоненавистничеством. В его публичных заявлениях последних лет постоянно присутствуют антисуфражистские и шовинистические тезисы наподобие "Эволюция доказала, что женщины не очень умны".

"Женщины тупее мужчин и не должны принимать участие в выборах", - цитирует польського политика The Guardian в посвященном последним выборам материале.