В Грузии начались учения НАТО
14:25, 08 июля 2015Мир
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В среду в Грузии на военной базе Вазиани неподалеку от Тбилиси начались учения НАТО.
REUTERS
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, во время учений, которые продлятся две недели, военные будут отрабатывать миротворческие действия.
В учениях примут участие около 220 военных США, а также подразделения из Литвы, Латвии, Румынии и Болгарии.
По данным министерства обороны Грузии, в учениях, которые были разработаны в рамках существенного пакета Грузии-НАТО, с грузинской стороны примет участие личный состав 42-го батальона 4-й механизированной бригады.
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