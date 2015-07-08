В Грузии начались учения НАТО

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, во время учений, которые продлятся две недели, военные будут отрабатывать миротворческие действия.

В учениях примут участие около 220 военных США, а также подразделения из Литвы, Латвии, Румынии и Болгарии.

По данным министерства обороны Грузии, в учениях, которые были разработаны в рамках существенного пакета Грузии-НАТО, с грузинской стороны примет участие личный состав 42-го батальона 4-й механизированной бригады.

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